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Дальнее зарубежье 19.01.2022 22:30

Боррель пригласил Блинкена поучаствовать в обсуждении РФ и Украины на заседании глав МИД ЕС 24 января

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в среду, что пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена принять участие в обсуждении темы концентрации сил России близ Украины на заседании глав МИД стран Евросоюза 24 января.

«Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к обсуждениям России и Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в понедельник», - написал Боррель в твиттере.

«ЕС и США держатся вместе в решении проблем в области безопасности Европы», - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что ничего подобного не планирует.

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Тэги: ЕС, США, РОССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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