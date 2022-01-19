Боррель пригласил Блинкена поучаствовать в обсуждении РФ и Украины на заседании глав МИД ЕС 24 января

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в среду, что пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена принять участие в обсуждении темы концентрации сил России близ Украины на заседании глав МИД стран Евросоюза 24 января.
«Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к обсуждениям России и Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в понедельник», - написал Боррель в твиттере.
«ЕС и США держатся вместе в решении проблем в области безопасности Европы», - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что ничего подобного не планирует.
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