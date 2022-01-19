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Дальнее зарубежье 19.01.2022 22:45

Представитель Пентагона по России обсудила с коллегами из Британии, Канады ситуацию на российско-украинской границе

Ситуация в сфере безопасности в Украине и обстановка вокруг этой страны стала темой виртуальной встречи в среду помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лоры Купер с коллегами из Великобритании, Канады, Польши и Литвы.

«Они обсуждали вызывающее беспокойство наращивание Россией военных сил на границах Украины, и все вместе подтвердили неколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в пресс-релизе министерства обороны США.

Также участники переговоров выразили приверженность их стран продолжению тесной координации между собой в связи с обстановкой.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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