Представитель Пентагона по России обсудила с коллегами из Британии, Канады ситуацию на российско-украинской границе

Ситуация в сфере безопасности в Украине и обстановка вокруг этой страны стала темой виртуальной встречи в среду помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лоры Купер с коллегами из Великобритании, Канады, Польши и Литвы.
«Они обсуждали вызывающее беспокойство наращивание Россией военных сил на границах Украины, и все вместе подтвердили неколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в пресс-релизе министерства обороны США.
Также участники переговоров выразили приверженность их стран продолжению тесной координации между собой в связи с обстановкой.
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