Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене надеется «на определенный прорыв» на встрече Лаврова и Блинкена

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что рассчитывает на определённый прорыв в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

«Против (предложений РФ по гарантиям безопасности - ИФ) никто не высказывался, но и за никто не высказывался. Мы четко обозначили наши позиции», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Гаврилов отметил в этом контексте, что «главный разговор будет идти между Россией и США», «поэтому большинство государств предпочитают не выражать своего отношения».

«Мы им объясняли, что Россия ни на кого не нападает, а тут вот по прессе, по телевизорам говорится о возможных провокациях на линии соприкосновения на Донбассе. Эта постоянная риторика затмевает реальные шаги, которые должны делаться. Но я надеюсь, что всё-таки на встрече нашего министра Лаврова с секретарём Блинкеном может произойти определённый прорыв в этом направлении. Я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на разумный прагматизм наших американских коллег», - подчеркнул Гаврилов.

Накануне Госдеп США объявил, что Блинкен после поездки на этой неделе в Украину и в ФРГ проведет встречу с Лавровым в Женеве 21 января. В МИД РФ заявили, что такая встреча в Женеве находится в стадии проработки.