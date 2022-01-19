Йеменские повстанцы использовали для атаки на Абу-Даби баллистические и крылатые ракеты, беспилотники - посол ОАЭ в США

Йеменские повстанцы во время нападения на Абу-Даби на этой неделе применяли не только беспилотники, но также баллистические и крылатые ракеты, сообщает в среду агентство Associated Press (AP) с ссылкой на посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейба.

«Несколько атак, с комбинированным применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотников, проводились против гражданских целей (в ОАЭ - ИФ)», - заявил посол накануне.

По его словам, средствам обороны удалось перехватить часть ракет, но другим ракетам удалось прорваться.

Однако, уточняет AP, посол не ответил на вопрос агентства, сколько ракет было выпущено по ОАЭ и сколько из них удалось сбить.

В понедельник три человека погибли и шестеро получили ранения в ходе атаки повстанцев на объекты в ОАЭ. По информации полиции ОАЭ, в результате нападения произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта Абу-Даби.

В арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии впоследствии объявили, что в ответ на удары йеменских хуситов по ОАЭ начинают круглосуточные воздушные налеты на столицу Йемена Сану.