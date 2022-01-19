США надеются на выбор РФ в пользу дипломатии ради безопасности в Европе - госдеп

Вашингтон надеется, что российское руководство сделает умный выбор в пользу дипломатии в интересах безопасности как самой России, так и всей Европы, заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Есть только один человек, который знает, что президент России Владимир Путин хочет сделать, и это - президент России. Мы надеемся, что он выберет дипломатию, что является самым умным решением для безопасности России, безопасности Европы, а также ради народа России», - написала Шерман в твиттере.