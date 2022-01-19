Глава МИД ФРГ и вице-канцлер Хабек стали фигурантами дела о незаконных коронавирусных выплатах - СМИ

Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении членов президиума партии «Зеленые», в том числе сопредседателей партии Анналены Бербок и Роберта Хабека, сообщает в среду журнал Spiegel.
Бербок в настоящее время занимает пост министра иностранных дел Германии, а Хабек - должности министра экономики и вице-канцлера.
По данным издания, представители президиума партии в 2020 году незаконно получили «коронавирусные» выплаты в размере 1 тыс. 500 евро каждый. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.
Сообщается, что фигурантами стали все члены президиума, в том числе Рикарда Ланг и Джамила Шефер, а также директор партии Михаэль Келльнер и ее казначей Марк Урбач. И прокуратура, и партия подтвердили изданию наличие расследования.
Сам факт выплат Бербок был темой избирательной кампании, уже тогда ее обвиняли в получении этой выплаты. В мае прошлого года в эфире ток-шоу журналистки Сандры Майшбергер Бербок сказала, что речь идет о выплате так называемого «рождественского бонуса», который она задекларировала. Единственное, чего она не сделала - это не сообщила о выплате спикеру бундестага, что должна была сделать. Бербок указала, что сожалеет об этой ошибке.
«Я сама жутко злилась на себя из-за моей ошибки», - сказала она.
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