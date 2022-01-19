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Дальнее зарубежье 19.01.2022 23:30

Премьер Швеции призвала Россию к снижению напряженности на границе с Украиной

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразила поддержку Украине и заявила, что Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной.

«Состоялся продуктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подтверждаю полную поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и программе реформ», - написала Андерссон в своем твиттере.

«Россия должна снизить напряженность вдоль границы с Украиной», - отметила она.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, ПРИЗЫВ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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