Премьер Швеции призвала Россию к снижению напряженности на границе с Украиной

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразила поддержку Украине и заявила, что Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной.

«Состоялся продуктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подтверждаю полную поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и программе реформ», - написала Андерссон в своем твиттере.

«Россия должна снизить напряженность вдоль границы с Украиной», - отметила она.