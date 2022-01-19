Премьер Швеции призвала Россию к снижению напряженности на границе с Украиной

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразила поддержку Украине и заявила, что Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной.
«Состоялся продуктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подтверждаю полную поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и программе реформ», - написала Андерссон в своем твиттере.
«Россия должна снизить напряженность вдоль границы с Украиной», - отметила она.
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