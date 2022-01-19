Официальная делегация из Израиля посетила с однодневным визитом Судан

Израильская делегация прибыла в Судан с кратким дипломатическим визитом, сообщает в среду израильская радиостанция «Аруц Шева» («Седьмой канал»).

По ее данным, в Хартуме представители делегации должны провести встречу с лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Радиостанция напоминает, что визит состоялся спустя год после того, как в январе 2021 года Судан присоединился к «Соглашениям Авраама», тем самым нормализовав отношения с Израилем.

Это не первый визит израильской делегации в Судан. Ранее израильские официальные лица посетили страну в ноябре 2021 года.