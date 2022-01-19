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Дальнее зарубежье 19.01.2022 23:40

Официальная делегация из Израиля посетила с однодневным визитом Судан

Израильская делегация прибыла в Судан с кратким дипломатическим визитом, сообщает в среду израильская радиостанция «Аруц Шева» («Седьмой канал»).

По ее данным, в Хартуме представители делегации должны провести встречу с лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Радиостанция напоминает, что визит состоялся спустя год после того, как в январе 2021 года Судан присоединился к «Соглашениям Авраама», тем самым нормализовав отношения с Израилем.

Это не первый визит израильской делегации в Судан. Ранее израильские официальные лица посетили страну в ноябре 2021 года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СУДАН, ДЕЛЕГАЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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