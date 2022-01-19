Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9261 RUR   0.0221 GBR   2.3128 TRY   0.1255

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 85.43 +1.00 Brent 87.51 +1.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.01.2022 23:59

Байден готов активно работать с Конгрессом над ответом на возможные дальнейшие шаги РФ в отношении Украины - Белый дом

Президент США Джо Байден принял решение продолжать тесную работу с Конгрессом по подготовке мер в ответ на возможную «дальнейшую агрессию» России в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден согласился продолжить тесно работать с Конгрессом по мере того, как администрация готовится ввести значительные меры в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины», - говорится в заявлении Псаки, выпущенном по итогам встречи американского лидера с сенаторами, на которой в частности обсуждалась ситуация в Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, КОНГРЕСС, МЕРЫ


Похожие новости


Байден: Россия вторгнется на Украину, но будет избегать полномасштабной ядерной войны Тегеран и Москва могут вместе противостоять действиям США - президент Ирана Блинкен надеется на дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины - посольство США в Киеве ЕС и США отказались от варианта санкций с отключением РФ от SWIFT США вступили в новую «холодную войну» с Россией - конгрессмен Блинкен заявил о готовности США и НАТО к продолжению диалога с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]