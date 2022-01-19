Байден готов активно работать с Конгрессом над ответом на возможные дальнейшие шаги РФ в отношении Украины - Белый дом

Президент США Джо Байден принял решение продолжать тесную работу с Конгрессом по подготовке мер в ответ на возможную «дальнейшую агрессию» России в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден согласился продолжить тесно работать с Конгрессом по мере того, как администрация готовится ввести значительные меры в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины», - говорится в заявлении Псаки, выпущенном по итогам встречи американского лидера с сенаторами, на которой в частности обсуждалась ситуация в Украине.