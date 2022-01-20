Байден: Россия вторгнется на Украину, но будет избегать полномасштабной ядерной войны

Президент США Джо Байден считает, что Россия предпримет вторжение на Украину, но понимает опасность полномасштабной ядерной войны.

ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ НА УКРАИНУ ЗАВИСИТ ОТ НАСТРОЕНИЯ ПУТИНА, НО ОН НЕ ХОЧЕТ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

"Полагаю, они (русские - ИФ) вторгнутся. Им нужно что-то предпринять", сказал он на пресс-конференции в Белом доме, приуроченной к первой годовщине пребывания в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какие действия в отношении Украины может осуществить Россия.

В то же время он предположил, что это будет зависеть от настроения президента РФ Владимира Путина.

"Думаю, его действия будут зависеть от того, с какой ноги он встанет утром", - сказал Байден.

По его словам, Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к большой войне, Россия только хочет проверить Запад на прочность, отметил Байден.

"Не думаю, что они стремятся к полномасштабной войне, однако, да: речь может пойти о проверке силы воли Запада, США, НАТО", - сказал он журналистам.

Президент отметил: "Я обеспокоен тем, что ситуация (вокруг Украины - ИФ) может очень легко выйти из-под контроля", пояснив, что это может произойти случайно, вопреки планам сторон. Он призвал РФ помнить и о "близости полномасштабной ядерной войны" в случае обострения с Западом.

Байден в связи с этим предупредил, что поскольку непонятно, что Россия может или не может предпринять, "нужно быть крайне осторожными" в дальнейших действиях.

Он добавил, тем не менее: "Я надеюсь, что Владимир Путин понимает, что он... находится не в самом хорошем положении для того, чтобы доминировать в мире".

И ОПЯТЬ САНКЦИИ, ТЕПЕРЬ УЖЕ КАТОСТРОФИЧЕСКИЕ

Байден пригрозил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае вторжения на Украину.

"Если они сделают (на Украине - ИФ) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - заявил Байден в ходе пресс-конференции.

Байден подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести".

Так, отметил, Байден, США и Европа в случае введения масштабных санкций против РФ тоже понесут немалый ущерб, однако для самой России он будет еще больше, заявил президент США Джо Байден.

"Хочу быть с вами честным: мы серьезны в отношении возможных санкций, связанных с транзакциями доллара и с другими вещами. Эти вещи могут иметь негативные последствия для США, так же, как и для экономик Европы, но будут иметь просто катастрофические последствия для России", - заявил он.

Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом.

"Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом", - предупредил американский президент.

Кроме того, в случае нападения России на Украину Вашингтон намерен усилить военное присутствие на востоке Европы, заявил Байден.

"Мы усилим военное присутствие на востоке Европы, если Россия нападет на Украину", - сказал президент США.

Байден добавил: "С военной точки зрения у них (России - ИФ) есть подавляющее превосходство в отношении Украины. Но они заплатят немедленно очень высокую цену - в ближней, среднесрочной и краткосрочной перспективе, если они сделают это", - резюмировал он.

В НАТО РАЗНОГЛАСИЯ: САНКЦИИ УДАРЯТ ПО США И ЕВРОПЕ

Президент США, однако, признал, что среди членов НАТО есть разногласия в отношении мер, которые следует принять в случае масштабного вторжения России на Украину.

"В НАТО есть разногласия по поводу того, что именно члены альянса намерены предпринять в зависимости от того, что происходит (в плане действий России в отношении Украины - ИФ)", - заявил он.

Причинами разногласий являются возможные негативные последствия антироссийских санкций для экономик США и Европы.

"Поэтому я хочу обеспечить, чтобы все были в одинаковом положении, чтобы двигаться дальше", - добавил он.

В то же время Байден выразил уверенность, что если речь пойдет не о незначительных действиях России, а именно о масштабном вторжении, то позиция Запада будет единой.

ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО ВОЗМОЖНО, НО НЕ СКОРО

Байден не исключил возможности обсуждения требования России к США не размещать стратегические силы на Украине.

По его словам, Россия хочет, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и чтобы на Украине не размещались стратегические вооружения.

"По второму требованию мы что-нибудь можем сделать", - сказал президент США.

При этом он добавил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий.

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил Байден.

Это, по его словам, связано с тем, что Киеву предстоит проделать очень много работы в области демократии и "ряда других вещей, которые там происходят".

Кроме того, напомнил он, для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов альянса, повторив, что никто не может препятствовать желаниям суверенных государств вступить в альянс.

По словам Байдена, в настоящее время в этой стране "есть люди из ФСБ России, которые пытаются подорвать солидарность на территории Украины в отношении России и которые пытаются продвигать интересы России".

Он отметил, что России в нынешней ситуации было бы совершенно невыгодно вступление в НАТО Финляндии.

"Последнее, что нужно России - это решение Финляндии сменить свой статус (и вступить в НАТО - ИФ). Они не сказали, что собираются вступать в НАТО, но они обеспокоены тем, что происходит, и тем, насколько возмутительно ведет себя Россия", - заявил Байден.

С ПУТИНЫМ ЕСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, НОВЫЙ САММИТ ВОЗМОЖЕН

Байден в связи с ситуацией вокруг Украины не исключил возможность проведения нового саммита с Путиным.

"Я все еще думаю, что такая возможность есть", - сказал он.

Он уточнил, что речь о новом возможном саммите шла еще до роста напряженности вокруг Украины в последнее время, и его темой могли бы стать перспективы стратегических отношений двух государств.

Президент США сказал, что при контактах с президентом Путиным нет проблем с тем, чтобы понимать позицию друг друга.

"У нас нет проблем с тем, чтобы понимать друг друга", - заявил он.