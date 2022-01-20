В Узбекистане зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19: более 1,3 тыс. заразившихся за сутки

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1307 человек, это максимум за весь период пандемии, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 209 тыс. 578, сообщает в четверг министерство здравоохранения республики.
Накануне сообщалось о 1214 выявленных больных за сутки.
По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане за сутки скончались четыре человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 тыс. 529 человек.
Число выздоровевших после коронавируса составляет 201 тыс. 246 человек (+734 за сутки).
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