В Узбекистане зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19: более 1,3 тыс. заразившихся за сутки

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1307 человек, это максимум за весь период пандемии, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 209 тыс. 578, сообщает в четверг министерство здравоохранения республики.

Накануне сообщалось о 1214 выявленных больных за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане за сутки скончались четыре человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 тыс. 529 человек.

Число выздоровевших после коронавируса составляет 201 тыс. 246 человек (+734 за сутки).