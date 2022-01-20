Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9261 RUR   0.0221 GBR   2.3128 TRY   0.1255

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 85.43 +1.00 Brent 87.51 +1.03

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 20.01.2022 10:17

В Узбекистане зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19: более 1,3 тыс. заразившихся за сутки

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1307 человек, это максимум за весь период пандемии, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 209 тыс. 578, сообщает в четверг министерство здравоохранения республики.

Накануне сообщалось о 1214 выявленных больных за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане за сутки скончались четыре человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 тыс. 529 человек.

Число выздоровевших после коронавируса составляет 201 тыс. 246 человек (+734 за сутки).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]