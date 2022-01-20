Венские переговоры по иранскому атому никогда не были столь близки либо к заключению сделки, либо к провалу

Венские переговоры вокруг соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) достигли стадии, наиболее близкой как к успешному завершению консультаций, так и их полной неудаче, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя властей США, связанного с переговорами.

"Мы оказались ближе, чем когда-либо, к соглашению, но также ближе, чем когда-либо, к провалу переговоров", - заявил источник.

"Мы готовы и желаем вскоре заключить сделку. Но мы также подготовлены и ожидаем возможности неудачи, которая, вероятно, сулит полное прекращение действия СВПД", - пояснил он.

По его словам, на переговорах в Вене отмечается некоторый прогресс, но слишком малый. Источник отметил, что теперь Ирану либо нужно помочь ускорить ход переговоров, либо замедлить развитие своей ядерной программы для выигрыша времени на диалог. Он также сообщил Axios, что США и другие стороны дали понять Ирану: если для дипломатии нужно больше времени, то Тегерану надо уменьшить темпы развития ядерной программы.

Источник уточнил, что переговоры в нынешнем ключе продолжаться дальше не могут. Вместе с тем все силы сконцентрированы на восстановлении действия СВПД, а не на достижении временной сделки, добавил он.

В свою очередь Axios приводит слова неназванного европейского дипломата, согласно которым разногласия остаются прежними: по поводу того, какие шаги следует предпринять Ирану для ограничения развития своей программы, какие санкции нужно снять с Ирана; какие будут гарантии того, что США после возможной отмены антииранских санкций в будущем не восстановят вновь санкции против этой страны.

По данным Axios, администрация США в неофициальном порядке считает конец января или начало февраля предельным сроком переговоров вокруг СВПД, полагая, что затем развитие ядерной программы Ирана сделает неэффективными нынешние условия СВПД.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД - ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии, с апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене, в настоящее время идет восьмой раунд. США напрямую в них не участвуют.