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Дальнее зарубежье 20.01.2022 11:19

КНДР пересмотрят меры по укреплению доверия с США

Указание пересмотреть "меры по укреплению доверия", а также рассмотреть возможность возобновления "всех временно приостановленных" мероприятий из-за "враждебной политики" Вашингтона было оглашено в ходе заседания Политбюро Трудовой партии Кореи, проходившего накануне под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Были отданы указания соответствующему сектору пересмотреть в целом меры по укреплению доверия, предпринятые нами в первоочередном и инициативном порядке, и незамедлительно изучить вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что во время сессии участники пообещали подготовиться к "долгосрочной конфронтации" с США.

По их словам, "враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя упускать из виду".

На заседании политбюро обвинили нынешнюю администрацию США в "маневрах, направленных на то, чтобы лишить КНДР ее права на самооборону".

Отмечается, что только за последние несколько лет после встреч на высшем уровне между КНДР и США Вашингтон и Сеул провели сотни совместных военных учений, в Южную Корею были доставлены сверхсовременные наступательные вооружения и переброшены стратегические ядерные средства, что угрожало безопасности КНДР.

Кроме того, США более 20 раз вводили односторонние санкции в отношении Пхеньяна.

Согласно публикации ЦТАК, на заседании Политбюро был сделан вывод, что наступило время "перейти к практическому и незамедлительному действию для более надежного, более уверенного укрепления наших сил в целях защиты достоинства, прав и интересов нашего государства".

"Заседание Политбюро переназначило политические задачи национальной обороны по немедленному укреплению и развитию более мощных физических средств, способных к надежному подавлению с каждым днем усиливающихся враждебных действий США против КНДР ", - говорится в сообщении агентства.

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Тэги: КНДР, США, ОТНОШЕНИЯ


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