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Дальнее зарубежье 20.01.2022 11:33

Белоруссия выходит на новый этап "железного братства" и "всепогодного партнерства" с Китаем, заявляет Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил развивающиеся отношения своей страны с Китаем, добавив, что они выходят на новый этап.

"За небольшой по историческим меркам период времени мы прошли путь от двустороннего взаимодействия до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Планомерно выходим на новый этап "железного братства" и "всепогодного партнерства", - говорится в поздравлении президента Белоруссии в адрес председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст поздравления опубликован пресс-службой белорусского президента.

"В этих словах заложены наши успехи и достижения в политике, экономике, гуманитарной и военно-технической областях, сфере безопасности", - добавил Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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