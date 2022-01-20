Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил развивающиеся отношения своей страны с Китаем, добавив, что они выходят на новый этап.

"За небольшой по историческим меркам период времени мы прошли путь от двустороннего взаимодействия до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Планомерно выходим на новый этап "железного братства" и "всепогодного партнерства", - говорится в поздравлении президента Белоруссии в адрес председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст поздравления опубликован пресс-службой белорусского президента.

"В этих словах заложены наши успехи и достижения в политике, экономике, гуманитарной и военно-технической областях, сфере безопасности", - добавил Лукашенко.