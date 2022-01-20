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Здравоохранение 20.01.2022 12:10

На Украине зафиксировали скачок заболеваемости COVID-19, за сутки выявили 18 479 случаев

На Украине зафиксирован стремительный рост заболеваемости коронавирусом, выявлено 18 479 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 131 человек.

"За сутки 19 января в Украине: зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 044, медработников - 492); 74 759 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу - 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу - 14 927 человек", - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Украины в телеграм-канале в четверг. "Также за минувшие сутки: госпитализирован 2 151 человек; летальных исходов - 131; выздоровели - 4 446 человек", - отмечается в сообщении.

19 января сообщалось о 12 815 новых случаях заболевания СOVID-19 на Украине, 18 января о 8 558 случаях.

С начала пандемии на Украине COVID-19 заболели 3 799 382 человека, выздоровели 3 571 782 человека, летальных исходов - 98 843.

С начала вакцинальной кампании привит 15 080 101 человек, из них получили первую дозу - 15 080 099 человек, две дозы - 14 375 825 человек, дополнительную дозу - 11 205 человек, бустерную дозу - 146 105 человек. В общей сложности сделано 29 613 234 прививки.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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