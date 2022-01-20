В Германии второй день подряд фиксируют антирекорд по новым случаям COVID-19

В Германии за сутки выявили свыше 133,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные Института Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в ФРГ.

Отмечается, что это рекордно высокий суточный прирост за всю пандемию. Предыдущим антирекордом считался зарегистрированный накануне показатель в 112,3 тыс. случаев.

За минувшие 24 часа в Германии по причине заражения коронавирусом скончалось 234 человека.

В ФРГ, как и в ряде других европейских стран, например, в Великобритании и Франции, в последние дни фиксируют высокую заболеваемость - свыше 100 тыс. случаев в сутки.

Около 73% граждан Германии получили обе дозы вакцины и почти 48% получили "бустерную" прививку.

За весь период пандемии в стране было выявлено более 8,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 116,3 тыс. смертей от последствий заболевания.