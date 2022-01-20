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Здравоохранение 20.01.2022 13:44

В Германии второй день подряд фиксируют антирекорд по новым случаям COVID-19

В Германии за сутки выявили свыше 133,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные Института Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в ФРГ.

Отмечается, что это рекордно высокий суточный прирост за всю пандемию. Предыдущим антирекордом считался зарегистрированный накануне показатель в 112,3 тыс. случаев.

За минувшие 24 часа в Германии по причине заражения коронавирусом скончалось 234 человека.

В ФРГ, как и в ряде других европейских стран, например, в Великобритании и Франции, в последние дни фиксируют высокую заболеваемость - свыше 100 тыс. случаев в сутки.

Около 73% граждан Германии получили обе дозы вакцины и почти 48% получили "бустерную" прививку.

За весь период пандемии в стране было выявлено более 8,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 116,3 тыс. смертей от последствий заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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