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ТЭК 20.01.2022 13:15

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" 8,5 млн. долларов в счет аванса за январь - вице-премьер-министр Молдовы

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развитияМолдовы Андрей Спыну заявил, что компания "Молдовагаз" в четверг заплатит "Газпрому" еще 8,5 млн. долларов в счет аванса за январь.

"Правительство и "Молдовагаз" делают все для того, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителям. Компания "Молдовагаз" ежедневно осуществляет платежи "Газпрому". Вчера "Молдовагаз" перечислила 7 млн. долларов, сегодня заплатит еще 8,5 млн. долларов. В общей сложности будет выплачено более $38 млн. в счет аванса за январь. Оставшаяся часть составит менее $25 млн.", - сказал Спыну в парламенте при обсуждении вопроса о введении режима чрезвычайного положения в области энергетики сроком на 60 дней.

Он отметил, что "Молдовагаз" просил у "Газпрома" отсрочку по выплате аванса до 31 января.

"Если бы "Газпром" пошел навстречу, в течение несколько дней аванс был бы заплачен в полном объеме. Однако, "Газпром" не захотел предоставить такую отсрочку, хотя ранее всегда так поступали. Мы расцениваем это как недружественный шаг со стороны "Газпрома" по отношению к компании, в которой является мажоритарным акционером", - подчеркнул Спыну.

По его словам, после введения чрезвычайного положения правительство в срочном порядке примет решение о предоставлении компании "Молдовагаз" отсрочки по выплате НДС, а также правительство выплатит "Молдовагаз" авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются в счет потребления газа бытовыми потребителями. Эти меры позволят "Молдовагаз" накопить и перечислить "Газпрому" необходимые $25 млн.

Ранее сообщалось, что "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдове в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в 75 млн. долларов образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаз".

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако, теперь и этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В ноябре 2021 г. она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре $550, а в $647 за 1000 куб. метров. Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил на прошлой неделе, что если цена сохранится на таком уровне и в феврале, то предприятие обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом о повышении тарифа на газ для конечных потребителей еще на 30-35%.

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Тэги: МОЛДОВА, РОССИЯ, ГАЗ, АВАНС


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