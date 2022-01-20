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Регион 20.01.2022 12:25

Армения в письменном виде представила Азербайджану свои предложения о делимитации границы, ждет соответствующей реакции Баку - СБ республики

Армения направила Азербайджану письменные предложения по началу процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и ожидает письменного ответа, заявил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян.

"Предложения касаются создания на границе ситуации, которая бы способствовала началу процесса делимитации и демаркации границы. Это касается зеркального отвода войск, размещения пограничных войск вдоль границы, учитывая карты или карту советских времен", - сказал Григорян на брифинге по итогам заседания правительства в четверг.

По его словам, армянская сторона направила письменные предложения. "Мы пока не получали письменной реакции со стороны Азербайджана. Мы представили письменные предложения и ожидаем письменной реакции", - отметил Григорян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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