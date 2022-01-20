Армения в письменном виде представила Азербайджану свои предложения о делимитации границы, ждет соответствующей реакции Баку - СБ республики

Армения направила Азербайджану письменные предложения по началу процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и ожидает письменного ответа, заявил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян.
"Предложения касаются создания на границе ситуации, которая бы способствовала началу процесса делимитации и демаркации границы. Это касается зеркального отвода войск, размещения пограничных войск вдоль границы, учитывая карты или карту советских времен", - сказал Григорян на брифинге по итогам заседания правительства в четверг.
По его словам, армянская сторона направила письменные предложения. "Мы пока не получали письменной реакции со стороны Азербайджана. Мы представили письменные предложения и ожидаем письменной реакции", - отметил Григорян.
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