Армения в письменном виде представила Азербайджану свои предложения о делимитации границы, ждет соответствующей реакции Баку - СБ республики

Армения направила Азербайджану письменные предложения по началу процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и ожидает письменного ответа, заявил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян.

"Предложения касаются создания на границе ситуации, которая бы способствовала началу процесса делимитации и демаркации границы. Это касается зеркального отвода войск, размещения пограничных войск вдоль границы, учитывая карты или карту советских времен", - сказал Григорян на брифинге по итогам заседания правительства в четверг.

По его словам, армянская сторона направила письменные предложения. "Мы пока не получали письменной реакции со стороны Азербайджана. Мы представили письменные предложения и ожидаем письменной реакции", - отметил Григорян.