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Дальнее зарубежье 20.01.2022 14:12

В ЕС выразили обеспокоенность продолжением выселения Израилем арабов из Восточного Иерусалима

Евросоюз вновь напомнил Израилю, что расширение поселений, снос домов и выселение арабских семей в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан являются незаконными по международному праву.

"Возможность дальнейшего выселения палестинских семей из домов, в которых они жили на протяжении десятилетий в районах Шейх Джаррах и Силуан в Восточном Иерусалиме, создает риск обострения напряженности на местах и усугубляет тревожную тенденцию увеличения числа сносов домов и выселений на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим", - говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В распространенном в четверг документе сообщается, что накануне, 19 января, израильские власти разрушили семейный дом в районе Шейх Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Также отмечается, что 17 января, окружной комитет Иерусалима по планированию и строительству принял решение продвигать план строительства более 1450 единиц жилья, в том числе на землях в Восточном Иерусалиме.

"ЕС настоятельно призывает Израиль отказаться от реализации этого плана, который еще больше подорвет возможность того, что Иерусалим станет будущей столицей обоих (палестинского и израильского) государств, и прекратить всю деятельность по созданию поселений", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

Расширение поселений, снос жилищ и выселения "обостряют напряженность, угрожают жизнеспособности решения (ближневосточного конфликта) через создание двух государств и уменьшают перспективы прочного мира", подчеркивают в Брюсселе.

ЕС заявляет о готовности оказать сторонам полную поддержку в скорейшем открытии пути к возобновлению мирного процесса.

В 1967 году в результате Шестидневной войны Израиль получил контроль над Синайским полуостровом, сектором Газа, Западным берегом, Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, АРАБЫ, ВЫСЕЛЕНИЕ


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