В России за год возведено почти 700 объектов сил ядерного сдерживания - Шойгу

Силы ядерного сдерживания (СЯС) получили в прошлом году свыше шестисот девяноста инфраструктурных объектов в различных регионах России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг в ходе Единого дня приёмки военной продукции.

"Возведено более шестисот девяноста объектов сил и средств ядерного сдерживания. Оборудованы места для размещения поступающих в войска вооружения и техники", - сказал Шойгу.

По его словам, "в интересах Ракетных войск стратегического назначения поставлены на боевое дежурство шахтные пусковые установки стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях".

"Мероприятия продолжаются в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Иркутске, Тейково и других регионах", - сказал министр.

Говоря о строительстве объектов для нужд Вооружённых сил, он сообщил, что "в 2021 году построено и передано в эксплуатацию 3 030 зданий и сооружений".

"В приоритетном порядке реализованы мероприятия в рамках Государственной программы вооружения", - отметил Шойгу.

Он, в частности, сообщил, что "в рамках развёртывания Единой космической системы завершено строительство сооружений второго этапа Западного модернизированного командного пункта".

"Кроме того, продолжено развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, инфраструктуры арктической группировки", - сказал Шойгу.

По его словам, "реализация мероприятий в военных округах и на Северном флоте позволила обеспечить размещение личного состава и военной техники на фондах жилой и парковой зон военных городков, улучшить материально-техническую базу учебных заведений министерства обороны".

Также удалось "повысить качество жилищных условий и медицинских услуг для военнослужащих и членов их семей", сказал министр.

Он подчеркнул, что "все задачи, поставленные перед Военно-строительным комплексом в 2021 году, выполнены в полном объёме".

"Таким образом, системный подход к реализации запланированных мероприятий позволил обеспечить качественное развитие Вооружённых сил", - констатировал министр обороны.