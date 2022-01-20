Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9261 RUR   0.0221 GBR   2.3128 TRY   0.1255

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 85.43 +1.00 Brent 87.51 +1.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.01.2022 17:40

В России за год возведено почти 700 объектов сил ядерного сдерживания - Шойгу

Силы ядерного сдерживания (СЯС) получили в прошлом году свыше шестисот девяноста инфраструктурных объектов в различных регионах России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг в ходе Единого дня приёмки военной продукции.

"Возведено более шестисот девяноста объектов сил и средств ядерного сдерживания. Оборудованы места для размещения поступающих в войска вооружения и техники", - сказал Шойгу.

По его словам, "в интересах Ракетных войск стратегического назначения поставлены на боевое дежурство шахтные пусковые установки стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях".

"Мероприятия продолжаются в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Иркутске, Тейково и других регионах", - сказал министр.

Говоря о строительстве объектов для нужд Вооружённых сил, он сообщил, что "в 2021 году построено и передано в эксплуатацию 3 030 зданий и сооружений".

"В приоритетном порядке реализованы мероприятия в рамках Государственной программы вооружения", - отметил Шойгу.

Он, в частности, сообщил, что "в рамках развёртывания Единой космической системы завершено строительство сооружений второго этапа Западного модернизированного командного пункта".

"Кроме того, продолжено развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, инфраструктуры арктической группировки", - сказал Шойгу.

По его словам, "реализация мероприятий в военных округах и на Северном флоте позволила обеспечить размещение личного состава и военной техники на фондах жилой и парковой зон военных городков, улучшить материально-техническую базу учебных заведений министерства обороны".

Также удалось "повысить качество жилищных условий и медицинских услуг для военнослужащих и членов их семей", сказал министр.

Он подчеркнул, что "все задачи, поставленные перед Военно-строительным комплексом в 2021 году, выполнены в полном объёме".

"Таким образом, системный подход к реализации запланированных мероприятий позволил обеспечить качественное развитие Вооружённых сил", - констатировал министр обороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СЯС, ИНФРАСТРУКТУРА


Похожие новости


Шойгу заявил о масштабной информационной войне против Минобороны РФ Численность российских военных у границы Украины может возрасти до 175 тыс. - Резников Азербайджан и Армения прекратили боевые действия - Минобороны РФ Министры обороны Турции и РФ обсудили по телефону проблемы безопасности и Сирию Военному атташе США заявлено о непрофессиональных действиях американского эсминца на Дальнем Востоке - Минобороны РФ Россия передала Армении 50 тыс. доз "Спутника V"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]