Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу планирует визит в регион

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Азербайджан. Клаар в своем твиттере написал, что планирует совершить региональный визит вместе с французскими коллегами. "Приятно вернуться в регион после брюссельской встречи в рамках совместного визита ЕС-Франция. С нетерпением ожидаем в ближайшие дни содержательных встреч с руководством Азербайджана и Армении", - написал Клаар.

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