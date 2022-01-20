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Регион 20.01.2022 14:01

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу планирует визит в регион

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Азербайджан.

Клаар в своем твиттере написал, что планирует совершить региональный визит вместе с французскими коллегами.

"Приятно вернуться в регион после брюссельской встречи в рамках совместного визита ЕС-Франция. С нетерпением ожидаем в ближайшие дни содержательных встреч с руководством Азербайджана и Армении", - написал Клаар.

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Тэги: ЕС, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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