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Дальнее зарубежье 20.01.2022 14:29

Блинкен прибыл в Германию после визита в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает свое европейское турне, в четверг он прибыл в Берлин, где встретится с немецким руководством и некоторыми европейскими коллегами после переговоров в Киеве.

"Госсекретарь Блинкен прибыл в Берлин, где он встретится с европейскими союзниками, чтобы обсудить последствия для России, если она не примет меры по деэскалации", - написал в твиттере представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что США "едины с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддержать Украину".

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, БЛИНКЕН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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