Блинкен прибыл в Германию после визита в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает свое европейское турне, в четверг он прибыл в Берлин, где встретится с немецким руководством и некоторыми европейскими коллегами после переговоров в Киеве.

"Госсекретарь Блинкен прибыл в Берлин, где он встретится с европейскими союзниками, чтобы обсудить последствия для России, если она не примет меры по деэскалации", - написал в твиттере представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что США "едины с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддержать Украину".