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Дальнее зарубежье 20.01.2022 17:10

НАТО проведет в начале марта крупнейшие учения за Полярным кругом

Североатлантический альянс готовится провести в марте крупнейшие военные учения за Полярным кругом, сообщило в четверг в твиттере постпредство США при НАТО.

"Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в учениях будут участвовать 35 тыс. военнослужащих из 28 натовских стран.

"В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman", - объявило американское представительство.

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Тэги: НАТО, ЗАПОЛЯРЬЕ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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