Байрамов и Гросси обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана с МАГАТЭ и деятельность АЭС в Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Австрию провел встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, на которой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД.
«Байрамов подчеркнул, что Азербайджан уделяет важное значение защите и дальнейшему укреплению ядерной безопасности, выступает в поддержку всех усилий по расширению международного сотрудничества в этом направлении. При этом Байрамов считает важным контроль над соблюдением Арменией правил безопасности при эксплуатации атомной электростанции, на которой используются устаревшие технологии», - говорится в информации.
Гросси, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан - очень важный партнер МАГАТЭ, агентство успешно сотрудничает с Баку во многих сферах.
«Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ в области охраны окружающей среды. Кроме того, стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД.
Х.Насирзаде
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