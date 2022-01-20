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Внешняя политика 20.01.2022 14:22

Байрамов и Гросси обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана с МАГАТЭ и деятельность АЭС в Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Австрию провел встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, на которой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД.

«Байрамов подчеркнул, что Азербайджан уделяет важное значение защите и дальнейшему укреплению ядерной безопасности, выступает в поддержку всех усилий по расширению международного сотрудничества в этом направлении. При этом Байрамов считает важным контроль над соблюдением Арменией правил безопасности при эксплуатации атомной электростанции, на которой используются устаревшие технологии», - говорится в информации.

Гросси, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан - очень важный партнер МАГАТЭ, агентство успешно сотрудничает с Баку во многих сферах.

«Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ в области охраны окружающей среды. Кроме того, стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, МАГАТЭ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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