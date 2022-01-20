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ТЭК 20.01.2022 18:59

Китай впервые за год раскрыл покупку нефти у Ирана на 1,9 млн барр.

Власти Китая впервые за год сообщили об импорте партии нефти из Ирана на фоне переговоров о возврате к ядерной сделке, пишет агентство Bloomberg.

В декабре Пекин импортировал 260,3 тыс. тонн, или 1,9 млн баррелей, свидетельствуют данные китайской таможни. Китай отразил в официальном документе закупку нефти у Исламской Республики впервые с декабря 2020 года.

В Вене сейчас идет восьмой раунд переговоров вокруг соглашения по иранской ядерной программе (СВПД). В случае успеха переговоров Тегеран надеется на снятие санкций, включая запрет на поставки нефти, в обмен на заморозку своей ядерной программы. За такой исход выступает Китай, также участвующий в переговорах.

"Китай делает пробные шаги, поскольку США сейчас заняты Россией и Украиной, - сказала старший стратег JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл. - Конечно же, иранцы - одни из самых мотивированных продавцов, так что это будет очевидный союз".

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, а Иран занимает пятое место по объемам добычи среди стран ОПЕК.

Источники на рынке между тем утверждают, что Китай неофициально продолжает покупать нефть у Ирана и у Венесуэлы, также находящейся под санкциями. По данным исследовательской компании Kpler, в 2021 году КНР увеличила импорт нефти из этих двух стран до 324 млн баррелей.

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Тэги: КИТАЙ, ИРАН, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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