ВМФ России начинает крупные учения, задействуют более 140 кораблей, около 10 тыс. военных

Более 140 кораблей и свыше 10 тыс. военных примут участие в серии учений, которые проведет в январе и феврале Военно-морской флот России, сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих", - заявили в Минобороны РФ.
"Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане", - сообщили в военном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, серия учений ВМФ РФ пройдет во всех зонах ответственности флотов в январе-феврале. Сообщается, что маневры проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год.
Общее руководство учениями возложено на главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.
"Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений", - говорится в сообщении.
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