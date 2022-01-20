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Дальнее зарубежье 20.01.2022 19:46

Чуть более 20% британцев считают Джонсона хорошим премьером - опрос

Лишь 22% жителей Великобритании положительно отзываются о деятельности премьер-министра Бориса Джонсона, около 60% считают его плохим премьером, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos MORI.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 14 по 18 января, после того как появилось больше подробностей о скандале с вечеринками, проходивших на Даунинг-стрит в разгар пандемии, 61% британцев негативно высказались о деятельности Джонсона на посту министра. Это на 5% больше, чем в предыдущую неделю. Около 14% респондентов заявили, что никак не относятся к Джонсону и 3% не определились с отношением к главе правительства.

При этом на 7% увеличилось число людей, положительно относящихся к его основному оппоненту, главе лейбористской партии сэру Киру Стармеру, деятельность политика одобряют 29% опрошенных. Неблагоприятно о Стармере высказались 43% британцев. Около 30% считают, что он бы стал хорошим премьер-министром, 36% - что плохим.

Всего о Консервативной партии негативно высказались 52% респондентов и 26% одобрили ее деятельность. О Лейбористской партии положительное мнение имеют 30% британцев, тогда как 42% недовольны ею.

В данный момент под руководством старшей госслужащей Сью Грей идет расследование вечеринок, которые, как предполагается, проходили на Даунинг-стрит, когда Лондон находился на локдауне, и подобные мероприятия были запрещены.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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