Чуть более 20% британцев считают Джонсона хорошим премьером - опрос

Лишь 22% жителей Великобритании положительно отзываются о деятельности премьер-министра Бориса Джонсона, около 60% считают его плохим премьером, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos MORI.
Согласно результатам опроса, проведенного в период с 14 по 18 января, после того как появилось больше подробностей о скандале с вечеринками, проходивших на Даунинг-стрит в разгар пандемии, 61% британцев негативно высказались о деятельности Джонсона на посту министра. Это на 5% больше, чем в предыдущую неделю. Около 14% респондентов заявили, что никак не относятся к Джонсону и 3% не определились с отношением к главе правительства.
При этом на 7% увеличилось число людей, положительно относящихся к его основному оппоненту, главе лейбористской партии сэру Киру Стармеру, деятельность политика одобряют 29% опрошенных. Неблагоприятно о Стармере высказались 43% британцев. Около 30% считают, что он бы стал хорошим премьер-министром, 36% - что плохим.
Всего о Консервативной партии негативно высказались 52% респондентов и 26% одобрили ее деятельность. О Лейбористской партии положительное мнение имеют 30% британцев, тогда как 42% недовольны ею.
В данный момент под руководством старшей госслужащей Сью Грей идет расследование вечеринок, которые, как предполагается, проходили на Даунинг-стрит, когда Лондон находился на локдауне, и подобные мероприятия были запрещены.
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