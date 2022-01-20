Baker Hughes в IV кв. сократила чистую прибыль на 55%, но получила выручку выше прогноза, акции растут

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в четвертом квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 55%, но получила выручку выше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре составила $294 млн, или 32 цента в расчете на акцию, по сравнению с $653 млн, или 91 цент на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила 25 центов на акцию.

Выручка увеличилась до $5,519 млрд с $5,495 млрд, объем заказов - до $6,7 млрд с $5,2 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 28 центов на акцию при выручке в $5,491 млрд.

Выручка Baker Hughes в сфере обслуживания нефтяных месторождений в минувшем квартале повысилась на 12% в годовом выражении и достигла $2,566 млрд. В то же время показатель в сегменте нефтепромыслового оборудования снизился на 13%, до $619 млн, в подразделении турбомашинного оборудования и технологических решений - на 9%, до $1,78 млрд. Выручка в сегменте цифровых решений увеличилась незначительно - на 0,4%, до $558 млн.

"Мы ожидаем, что в 2022 году темпы глобального экономического роста останутся значительными, но более умеренными по сравнению с прошлым годом. Мы также полагаем, что более широкое макроэкономическое восстановление приведет к повышению спроса на энергоресурсы", - заявил главный исполнительный директор компании Лоренцо Симонелли, слова которого приводятся в сообщении

Котировки акций Baker Hughes растут на 1,2% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании поднялась на 15% (до $28 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 17,7%.