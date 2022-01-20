Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9261 RUR   0.0221 GBR   2.3128 TRY   0.1255

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 85.43 +1.00 Brent 87.51 +1.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.01.2022 20:41

В МИД РФ заявили, что размах учений НАТО в Заполярье усилит напряженность, увеличит риски случайных инцидентов

Размах запланированных на март учений НАТО Cold Response усилит напряженность в Арктике, увеличит риски случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Растущую тревогу вызывает интернационализация военной деятельности в высоких широтах, прежде всего, за счет вовлечения в нее неарктических государств, а также стран, неприсоединившихся к военным союзам", - сказал Корчунов "Интерфаксу" в четверг.

"Очевидно, что в условиях многостороннего диалога арктических государств по военной линии размах заявленных учений будет лишь усиливать напряженность, а также увеличивать риски возможных просчетов, неправильной интерпретации намерений, случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации", - подчеркнул он.

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу усиливающейся военной напряженности в арктическом регионе, "попыток включения Арктики в зону военного планирования и ответственности НАТО, превращения региона в театр военных действий альянса".

"Следствием этого является ослабление региональной безопасности, нарастание конфликтности и рисков безопасности, сужение повестки конструктивного взаимодействия по целому спектру важных невоенных вопросов, предполагающего атмосферу доверия и сотрудничества", - добавил Корчунов.

По его словам, в этой связи Россия, председательствующая в Арктическом совете, обращает внимание на необходимость соблюдения положений принятой в Рейкьявике 20 мая 2021 года министерской декларации Совета, в которой страны-члены этой организации подтвердили свою приверженность сохранению Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества.

В миссии США при НАТО ранее сообщили, что альянс запланировал провести в начале марта крупнейшие учения в пределах Северного полярного круга. По данным миссии США, в учениях примут участие 35 тысяч солдат из 28 государств, в них также будет задействован американский авианосец USS Harry S. Truman.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НАТО, АРКТИКА, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Агрессивные действия РФ приводят лишь к усилению НАТО у российских границ - Столтенберг НАТО не пойдёт на вывод сил из стран, присоединившихся к альянсу c 1997 года - Столтенберг РФ должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие военных планов - Кулеба Блинкен заявил о готовности США и НАТО к продолжению диалога с Россией Переговоры НАТО с РФ были сложными, состоялось серьезное обсуждение темы Украины - Столтенберг Столтенберг заявил о серьезных разногласиях НАТО с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]