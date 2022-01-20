Боррель согласен с позицией Макрона об участии ЕС в переговорах с РФ по безопасности

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не видит разночтений между своей позицией по переговорам с Россией о безопасности и заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости диалога ЕС-РФ по данной проблематике.
"Я думаю, что это тоже важное заявление, но оно является частью того, о чем мы говорили с самого начала: европейцы должны представить свое мнение по этому вопросу, что ни о какой европейской безопасности или безопасности в Европе нельзя договориться без участия европейцев", - заявил Боррель в четверг в Брюсселе на совместной с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли пресс-конференции.
"И президент Макрон не говорил, что европейцы собираются представить россиянам свои собственные предложения. Он сказал, что вместе с союзниками европейцы должны иметь в виду, что они подразумевают под порядком безопасности в Европе. И в этом я полностью согласен с президентом Макроном", - добавил глава дипломатии ЕС.
При этом он отметил, что находился в Европарламенте в Страсбурге накануне и слушал французского президента, который представлял евродепутатам председательскую программу Франции в Совете ЕС.
Макрон на пленарной сессии Европарламента, в частности, заявил: "Доверие к нам в том, что касается отношений с Россией, прежде всего, связано с требовательным диалогом. И мы можем это наблюдать на примере диалога, который ведут Соединенные Штаты Америки и Россия. Я думаю, хорошо, что есть координация между европейцами и американцами. Но совершенно необходимо, чтобы европейцы вели свой диалог".
Он добавил, что коллективная безопасность, вооружения на европейской территории являются темой и для Европейского союза.
"Следовательно, надо завершить работу над совместным предложением, совместным видением нового порядка безопасности и стабильности для нашей Европы", - сказал президент Франции.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейские источники утверждала, что это заявление Макрона стало неожиданностью для брюссельской бюрократии, и оно прозвучало экспромтом без согласования с институтами ЕС.
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