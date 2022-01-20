Блинкен заявил, что изложит в пятницу Лаврову общую позицию США и Европы по деэскалации вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что в ходе намеченных на пятницу переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он расскажет об общей позиции США и Европы в отношении деэскалации ситуации вокруг Украины.
"Я смогу изложить общее представление, общие предпочтения США и наших европейских союзников и партнеров в отношении того, как найти дипломатический путь вперед для деэскалации этого конфликта", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Он подчеркнул, что, несмотря на дипломатические усилия, страны Запада продолжат напоминать РФ о неизбежности "быстрых и массированных последствий", если Россия выберет путь "дальнейшей агрессии". Блинкен заявил, что США вместе с союзниками занимают более сильные позиции, нежели Россия.
Ранее на этой неделе в госдепартаменте США сообщили, что Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. По словам представителя госдепа, Блинкен на встрече с Лавровым "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (в районе Украины, - "ИФ")".
"Дипломатия не мертва", - отмечал представитель американского внешнеполитического ведомства.
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