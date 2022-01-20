Блинкен не видит ничего провокационного в поставках Западом вооружений на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что не видит ничего провокационного в поставках Западом вооружения на Украину.

По его словам, США лишь пытается "предотвратить агрессию" и предоставить "военную поддержку" и "защитное оборудование".

"Чтобы у украинцев была возможность защищаться... Все, что мы пытаемся сделать - это удостовериться, что Украина может защищаться и чтобы была предотвращена агрессия", - сказал он журналистам в Берлине в четверг на совместной пресс-конференцией с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.