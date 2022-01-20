Главы дипломатических ведомств США и ФРГ обсудили энергетическую безопасность Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его германская коллега Анналена Бербок в ходе переговоров обсудили энергетическую безопасность Украины.
"Мы обсудили обязательства, озвученные США и Германией в июле, они касаются поддержки энергетической безопасности Украины и предотвращения использования энергоресурсов в качестве оружия со стороны России", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с Бербок.
"Мы обсудили и "Северный поток 2", против которого на протяжении длительного времени возражают США. Пока по нему газ не идет, а это означает, что этот газопровод является средством давления со стороны Германии, США и наших союзников, но не России", - добавил он.
"Мы находимся на важном распутье. Если мы выберем диалог и дипломатию - с одной стороны это положительный момент, но есть и негатив, если Россия выберет путь агрессии", - подчеркнул Блинкен.
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