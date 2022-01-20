Президент Азербайджана принял советника президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял советника президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара. Х.Насирзаде



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».