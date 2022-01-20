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СНГ 20.01.2022 19:55

Путин и Мадуро провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств".

"Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны. Условлено активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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