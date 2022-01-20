Путин и Мадуро провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств".

"Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны. Условлено активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении.