Запасы нефти в США выросли на 515 тыс. баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей - до 413,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей и составили 246,62 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей, до 127,95 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,75 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,6 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.
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