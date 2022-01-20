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Внешняя политика 20.01.2022 20:33

Алиев обсудил с советником президента Франции и спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе ситуацию в регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял советника президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе встречи Алиев высоко оценил встречу с представителями Франции и Евросоюза в таком формате, подчеркнув, что она создала позитивные возможности для развития обсуждаемой в Брюсселе мирной повестки.

Дюмон поблагодарила Алиева за прием делегации 20 января - в день траура у азербайджанского народа.

«Дюмон подчеркнула, что целью визита является проведение дискуссий в продолжение позитивных встреч, состоявшихся в Брюсселе 15 декабря», - отмечается в информации.

Клаар, в свою очередь, подчеркнул важность встреч, состоявшихся в Брюсселе в рамках VI саммита ЕС «Восточное партнерство», отметив, что визит в регион важен с точки зрения обсуждения важных вопросов.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения прочного мира и стабильности в регионе, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, ЕС


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