Любое пересечение военными РФ границы Украины будет считаться вторжением в эту страну - Байден

Вторжением РФ на Украину станут любые перемещения военных подразделений России через российско-украинскую границу, заявил в четверг журналистам президент США Джо Байден.

"Если любые, любые российские подразделения двинутся через украинскую границу, это будет вторжение", - приводит слова президента газета Wall Street Journal.

"Не должно быть никаких сомнений на этот счет: если (президент РФ Владимир, - "ИФ") Путин сделает этот выбор, Россия заплатит тяжкую цену", - добавил он.

Накануне на пресс-конференции Байден признал, что среди членов НАТО есть разногласия в отношении мер, которые следует принять в случае масштабного вторжения России на Украину. В то же время Байден выразил уверенность, что если речь пойдет не о незначительных действиях России, а именно о масштабном вторжении, то позиция Запада будет единой.

После этого представитель Белого дома Джен Псаки уточняла, что любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будут рассматриваться Вашингтоном как вторжение.

Она отметила, что "это ясно дал понять президенту России президент Байден".

Псаки сказала, что Байден "по многолетнему опыту знает, что у русских есть обширный арсенал агрессивных действий": помимо непосредственно военных мер они включают в себя "кибератаки и военизированную тактику".

Псаки добавила, что на завершившейся пресс-конференции Байден подтвердил: "эти акты российской агрессии" также ждет "решительный, и единый ответ".