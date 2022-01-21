Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком

Основные криптовалюты мира дешевеют в пятницу вслед за падением фондового рынка США на ожиданиях скорого повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), пишет CNBC.
Курс биткойна теряет в цене 5,3% на торгах в пятницу и составляет $39118, стоимость эфира (Ethereum) опустилась на 6,5%, до $2883,5. С рекордного ноябрьского пика биткойн потерял более 40% стоимости.
За последние сутки капитализация мировых криптовалют рухнула примерно на $147 млрд, по данным портала Coinmarketcap.com.
Цифровые валюты часто используются в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков, однако аналитики отмечают, что вероятность более "ястребиной" позиции Федрезерва может стать негативным фактором для биткойна и других криптовалют.
Динамика биткойна в текущем году практически идентична колебаниям американского фондового индекса Nasdaq Composite, в составе которого преобладают акции технологических компаний. Индикатор опустился на 9,5% с начала года и вступил в фазу коррекции.
Настроения на традиционных рынках и рынках криптовалют могут обоюдно влиять на их динамику, говорят аналитики Международного валютного фонда (МВФ). "Резкое снижение цен на биткойн может усилить бегство инвесторов от риска и привести к сокращению инвестиций на фондовых рынках", - написали эксперты.
Между тем доходность гособлигаций США снижается после достижения двухлетнего максимума в начале недели, и, по мнению старшего аналитика Oanda Эдварда Мойи, "немного разочаровывает, что биткойн не отреагировал более позитивно на изменение тренда в доходности Treasury".
Накануне эксперт спрогнозировал, что цена биткойна может опуститься ниже $40 тыс. после публикации доклада ЦБ РФ. В докладе сказано, что широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка, которые могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов инвестирования в криптовалюты российскими гражданами.
Россия входит в тройку мировых лидеров по майнингу биткойнов, добавил Мойя.
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