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СНГ 21.01.2022 14:46

Президент Казахстана заявил о необходимости новой налоговой политики в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым провести в стране налоговую реформу.

"Очевидно, что государство не справится с экономической, социальной, общественной модернизацией без достаточных и стабильных источников дохода. Нам нужна новая налоговая политика. Политика без подводных камней и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству", - сказал Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса в пятницу.

Он заявил, что новая экономическая реформа в стране не преследует цель отнять богатство у крупного бизнеса: "Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. (...) Конкретные меры и механизмы правительство и бизнес должны вырабатывать вместе".

Глава государства подчеркнул, что "в ответ на инвестиции в производство, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить, стабильность и предсказуемость госрегулирования, защитить конкуренцию от вмешательства административного ресурса, коррупции и фаворитизма".

Президент Казахстана убежден, что социальная ответственность бизнеса должна стать естественной потребностью, "не мерой из-под палки", а системной политикой, "положительные изменения в стране во многом зависят от бизнеса".

Токаев указал на явный дисбаланс в распределения национального дохода, крайне низкий уровень заработных плат половины населения страны.

"Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния (Казахстана - ИФ), в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге (более $110). Это чуть больше $1,3 тыс. в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять", - подчеркнул президент.

Он отметил, что экономическая модель работала исходя из убеждения - "дайте бизнесу развиться, он сам создаст рабочие места и доходы населения". Во многом это сработало, но ожидаемого результата в полном объеме в Казахстане не получили.

"Что мы имеем на сегодня. В структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса. Это 61,5%, доля налогов 7,3%, а на заработные платы казахстанцев приходится менее трети. Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7%, то есть в 1,5 раза больше, чем у нас", - сказал Токаев.

Кроме того, по его мнению, необходимо расширить круг субъектов, юридически уполномоченных на покупку стрессовых активов у банков.

"Если говорить о неработающих активах и вовлечении в экономический оборот, нужно серьезно подойти и к вопросу о стрессовых активах. Считаю возможным расширить круг субъектов, юридически уполномоченных на покупку таких замороженных активов у банков", - сказал президент.

По его мнению, Агентству по финансовому регулированию совместно с правительством следует создать цифровую платформу и инфраструктуру, сформировать вторичный рынок покупки и продажи стрессовых активов, создать стимулы, включая налоговые, для их приобретения".

Токаев также призвал бизнес к совместной работе над новой экономической политикой. Он отметил, что конструктивное взаимодействие власти и бизнеса создает прочную основу социальной стабильности.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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