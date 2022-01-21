Toyota приостановила производство на 11 заводах в Японии из-за нехватки компонентов

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сообщил о приостановке работы 11 заводов в Японии из-за нехватки автокомпонентов, в частности, вычислительных чипов.
В сообщении компании уточняется, что производство будет остановлено в пятницу, субботу и понедельник.
Ранее Toyota также сообщила об аналогичных мерах, запланированных на февраль. Однако февральские остановки производства будут произведены на 8 из 14 заводах компании в стране, включая линии по выпуску гибридных моделей Prius и автомобилей люкс-класса Lexus.
Таким образом, с учетом последних изменений в графике производства, выпуск автомобилей Toyota в январе уменьшится на 47 тыс. машин. Всего в текущем финансовом году, который закончится в марте, компания произведет на 9 млн автомобилей меньше запланированного показателя.
"Мы делаем все возможное, чтобы поставить автомобили клиентам как можно скорее, и приносим извинения за неудобства", - отмечается в сообщении Toyota.
Между тем дефицит компонентов - не единственная причина, по которой компании пришлось закрывать свои заводы ранее. Распространение COVID-19 среди работников также приводило к этому. В начале этой недели 14 рабочих на заводе в городе Тойота заразились коронавирусом, в результате чего работа была приостановлена на 4 дня, напоминает MarketWatch.
Котировки акций Toyota снизились на 2,5% на торгах в Токио в пятницу.
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