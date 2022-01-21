Приватизация порядка 40 компаний госфонда Самрук-Казына планируется до 2023г - премьер Казахстана

Порядка 40 компаний госфонда "Самрук-Казына" планируется вывести на приватизацию до 2023 года, в том числе "КазМунайГаз", Air Astana и "КазахГаз", сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"В этом и следующем годах планируется выход на IPO таких компаний, как "КазМунайГаз", Air Astana и "КазахГаз". В целом по группе компаний фонда "Самрук-Казына" в этот период планируется вывести на приватизацию около 40 предприятий. Их список будет размещен в открытом доступе в ближайшее время", - сообщил Смаилов на встрече с представителями бизнеса, его слова приводит портал informburo.kz.

Глава правительства отметил, что сейчас разрабатываются меры по реформированию холдинга "Самрук-Казына" для повышения его эффективности и прозрачности, упрощения процедур закупок, поддержки отечественного бизнеса, в том числе через долгосрочные контракты.

"Фонд, выступая партнером со стороны государства, будет активным соинвестором и будет способствовать привлечению частных инвестиций в первую очередь отечественных, а также зарубежных, в приоритетные отрасли нашей экономики. Перед нами стоит задача по формированию благоприятного инвестиционного климата. С учетом конкретных преимуществ, потенциальных ниш, у бизнеса имеются большие возможности, в том числе по замещению значительной части 40-миллиардного импорта. Задача правительства помочь в реализации этих возможностей", - отметил Смаилов.

Он также подчеркнул, что необходимо повысить эффективность и прозрачность механизмов и процедур мер господдержки.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется вывести на IPO "КазМунайГаз", "Таукен-Самрук" и Air Astana, в 2023 году - компании "Казпочта", "Самрук-Энерго" и "Казахстан темир жолы".