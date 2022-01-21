Казахстан до сих пор использует советские НПЗ, в то время как в Узбекистане построили несколько новых - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возмущен тем, что в стране в постсоветский период не возведено ни одного нового нефтехимического завода.

"Возмущает и тот факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую, реальную нефтехимию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были еще построены в советское время", - сказал Токаев на встрече с представителями крупного предпринимательства в пятницу.

"В то же время соседний Узбекистан умудрился построить 2-3 завода, как говорится, "с нуля", на которые приятно посмотреть", - добавил глава государства.

В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Чимкентский и Павлодарский.