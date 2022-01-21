МИД РФ рассматривает заявления Столтенберга о готовности быстро принять в НАТО Швецию и Финляндию как давление на политику этих стран

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности быстро принять в альянс Швецию и Финляндию являются попыткой оказать давление на политику этих стран, заявили в МИД РФ.

"Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим", - говорится в опубликованных в пятницу на сайте МИД РФ ответах ведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции Сергея Лаврова.

"Убеждены, что в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус - наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности. Что касается повестки переговоров, то она сформулирована нами предельно четко и выстраивается вокруг трех ключевых элементов: отказ от расширения НАТО, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, возвращение блока к конфигурации на момент подписания Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 г.

Ожидаем от НАТО обещанной нам предметной письменной реакции на подготовленный нами проект соглашения с альянсом", - заявили на Смоленской площади.