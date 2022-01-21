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Дальнее зарубежье 21.01.2022 15:24

Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения в Аравийском море

Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали организацию спасения на море и противодействие морскому пиратству в ходе военно-морского учения "CHIRU-2022" в Аравийском море, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего от трех флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов", - сообщили российские военные.

В ведомстве заявили, что от российской стороны в нём принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома".

"В ходе практических действий корабли ВМФ России совместного с китайскими и иранскими Военно-морскими силами (ВМС) выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, осуществили совместное тактическое маневрирование, отработали задачи по поиску и спасению на море", - сообщили военные.

Согласно сообщению, учение уже завершено, в финальной части маневров совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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