Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения в Аравийском море

Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали организацию спасения на море и противодействие морскому пиратству в ходе военно-морского учения "CHIRU-2022" в Аравийском море, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего от трех флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов", - сообщили российские военные.
В ведомстве заявили, что от российской стороны в нём принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома".
"В ходе практических действий корабли ВМФ России совместного с китайскими и иранскими Военно-морскими силами (ВМС) выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, осуществили совместное тактическое маневрирование, отработали задачи по поиску и спасению на море", - сообщили военные.
Согласно сообщению, учение уже завершено, в финальной части маневров совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна.
Баку и Минск должны сохранить темп развития торгово-экономического сотрудничества – вице-премьер Беларуси
Баку и Вена обсудили проведение мероприятий в честь 30-летия установления дипотношений
Руководство Минобороны Азербайджана проинспектировало инфраструктуру воинских частей на границе с Арменией
Власти Азербайджана в течение 2 недель подготовят первичный вариант плана антиинфляционных мер
Казахстан до сих пор использует советские НПЗ, в то время как в Узбекистане построили несколько новых - Токаев
Акционеры Expressbank в феврале обсудят вопрос изменений в составе правения
В Японии ужесточили ограничения из-за омикрона
Азербайджан в 2021г чаще всего посещали граждане РФ, Турции и Ирана - ГПС
Туристическая отрасль в России восстановилась на 87% - Чернышенко
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров