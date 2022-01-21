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СНГ 21.01.2022 14:19

Лавров заявляет, что не ожидает прорыва от встречи с Блинкеном

Москва не ожидает каких-то прорывов от переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но ждет ответа по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы заявили в ходе европейского турне, что от этой встречи вы не ждете прорывов. Мы тоже не ждем прорывов от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения", - сказал он в пятницу в Женеве, открывая встречу со своим американским коллегой.

Как подчеркнул министр, "предложения конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны".

"Мне очень будет интересно услышать, как США трактуют эти свои обязательства", - отметил Лавров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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