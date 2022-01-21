Эстония направила в Германию запрос на одобрение поставок оружия Украине

Эстония обратилась к Германии за утверждением поставок на Украину 122-мм гаубиц, произведенных в ГДР, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны ФРГ.
"Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится "на ведомственном согласовании", сообщила секретарь министерства обороны ФРГ вечером в четверг, 20 января. Процесс должен быть скоординирован с Финляндией", - сообщает издание.
Уточняется, что орудия, которые планируется передать Украине, были изготовлены в ГДР, а в 1990-х годах проданы Финляндии.
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