При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека

В рамках проекта «Живая книга» реализованного при поддержке Nar, более 550 произведений 64 авторов мировой и азербайджанской литературы размещены на YouTube в виде аудиокниг на нашем родном языке. Все, кто интересуется чтением, могут найти литературные произведения различных жанров и объемов на YouTube -странице канала «Живая книга» посредством качественного интернета Nar.
Цель создания аудио библиотеки — вдохновить на чтение и сделать книги более доступными для всех. В то же время, она открывает возможности для чтения людям с нарушениями зрения. Для удобства и бесплатного использования пользователями аудиотека создана на платформе YouTube. Проект предусматривает распространение произведений на электронных носителях среди слабовидящих людей.
Следует отметить, что проект выходит в прямом эфире по выходным с 12:00 до 14:00 на радио Антенна 101.1 FM, а также на официальных страницах радио в Facebook и в программе «Живая книга».
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.
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