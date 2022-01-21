Блинкен: наступил критический момент, надеюсь, что дипломатия и диалог возобладают

США готовы к диалогу с Россией для деэскалации ситуации, однако не исключают жёсткого ответа в случае агрессии против Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это критический момент. Вы правы, мы не ожидаем результатов здесь и сейчас, но я надеюсь, ожидаю, что возможности дипломатии и останутся открытыми. Мы привержены этому пути: мирному разрешению имеющихся противоречий", - сказал Блинкен, открывая переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

"Мы привержены дипломатии и диалогу, но... если Россия решит совершить акт агрессии против Украины, мы готовы к единому, быстрому и жёсткому ответу", - добавил он.

Госсекретарь США отметил, что рассматривает встречу с Лавровым как часть усилий по деэскалации, "предотвращению дальнейшей агрессии России против Украины".

Он добавил, что перед переговорами с РФ в рамках тех же усилий встретился с союзниками и руководством Украины.