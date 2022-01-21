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Внешняя политика 21.01.2022 14:52

Баку и Минск должны сохранить темп развития торгово-экономического сотрудничества – вице-премьер Беларуси

Беларуси и Азербайджану нужно сохранить темп развития торгово-экономического сотрудничества, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

«Визит президента Беларуси в Азербайджан в апреле 2021 года дал мощный импульс нашей совместной работе. Несмотря на определенные ограничения, связанные с пандемией, сотрудничество развивается по всем направлениям. Уровень товарооборота за 11 месяцев 2021 года приблизился к отметке в $800 млн. Это очень солидная цифра, рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года практически в два раза. Нам важно сохранить темп нашего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Петришенко на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым.

По словам Петришенко, одно из важнейших направлений двухстороннего взаимодействия - промышленная кооперация.

«Одно из важнейших направлений взаимодействия - промышленная кооперация. Так, активно развивается сборочное производство белорусской техники на Гянджинском автомобильном заводе. Кроме того, мы договаривались, что наши проектные институты обстоятельно поработают по вопросам восстановления инфраструктуры, по теме агрогородков. Актуально также развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, активно взаимодействуют наши аграрные ведомства, намечены конкретные планы и подходы по взаимодействию в сфере животноводства, молокопереработки, растениеводства", - отметил он.

Затронув тему политических связей между Баку и Минском, Петришенко заявил, что Беларусь планирует отправить делегацию на молодежный форум, который состоится в Баку в феврале.

«Готовимся, чтобы реализовать инициативу президента Азербайджана в плане проведения молодежного форума. Он запланирован на февраль текущего года, мы планируем отправить делегацию более 20 человек, чтобы обменяться подходами и активизировать наше взаимодействие. В планах Дни культуры Беларуси в Азербайджане, а затем ответные мероприятия в Беларуси», - сказал вице-премьер.

Петришенко выразил надежду, что Азербайджан и Беларусь восстановят допандемийный уровень взаимодействия в сфере туризма. «Надеемся, что будет восстановлен допандемийный уровень взаимодействия в сфере туризма и к нам будут приезжать из Азербайджана в том числе в санаторно-курортные учреждения. У нас организована реабилитация после COVID-19", - заявил он.

Э.Шафиев

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